BM Güvenlik Konseyi Haiti'ye Silah Ambargosu Uygulamak İçin Karar Aldı

BM Güvenlik Konseyi'nden Haiti İçin Silah Ambargosu Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye yönelik silah, teçhizat ve askeri araç tedarikinin durdurulmasını talep eden bir karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Kararın Detayları

Yapılan oylama sonucunda, 15 üyeden oluşan BMGK, Haiti'nin silah tedarikine karşı alınacak önlemleri onayladı. Kararda yer alan ifadeye göre, "Üye ülkeler Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikini engellemek için gerekli adımları atmalı."

Çete Liderlerine Yönelik Önlemler

Ayrıca, Haiti'deki çete şiddetini artıran liderlere yönelik seyahat yasaklarının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi. Bu durum, uzun yıllardır süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik problemleriyle boğuşan Haiti için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Haiti'nin Durumu

11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşayan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, silahlı çeteler kontrolü ele geçirmiş durumda ve şiddet olayları giderek artmaktadır. Ülkenin bu zor durumu, uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir.