DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.318.082,93 0,33%

BM Güvenlik Konseyi Haiti'ye Silah Ambargosu Uygulamak İçin Karar Aldı

BMGK, Haiti'ye yönelik silah ambargosu ve çete liderlerine seyahat yasağı getiren kararı onayladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:03
BM Güvenlik Konseyi Haiti'ye Silah Ambargosu Uygulamak İçin Karar Aldı

BM Güvenlik Konseyi'nden Haiti İçin Silah Ambargosu Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye yönelik silah, teçhizat ve askeri araç tedarikinin durdurulmasını talep eden bir karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Kararın Detayları

Yapılan oylama sonucunda, 15 üyeden oluşan BMGK, Haiti'nin silah tedarikine karşı alınacak önlemleri onayladı. Kararda yer alan ifadeye göre, "Üye ülkeler Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikini engellemek için gerekli adımları atmalı."

Çete Liderlerine Yönelik Önlemler

Ayrıca, Haiti'deki çete şiddetini artıran liderlere yönelik seyahat yasaklarının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi. Bu durum, uzun yıllardır süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik problemleriyle boğuşan Haiti için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Haiti'nin Durumu

11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşayan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, silahlı çeteler kontrolü ele geçirmiş durumda ve şiddet olayları giderek artmaktadır. Ülkenin bu zor durumu, uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
Filistin Temsilcisi Mansur'dan Ateşkes Çağrısı
3
BM Güvenlik Konseyi Haiti'ye Silah Ambargosu Uygulamak İçin Karar Aldı
4
Kuzey Kore'de İnsan Hakları İçin Uluslararası Destek Çağrısı
5
Cibaliya Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 33 Ölü
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: Filistinlilere Yönelik Şiddet Artıyor
7
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor