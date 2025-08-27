BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki Kıtlık ve İnsani Durum Alarmı

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki kıtlık ve insani durum tartışıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'deki kıtlık ve insani durumla ilgili "derin endişelerini" BM Güvenlik Konseyi'nin "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumunda paylaştı.

IPC raporu ve Alakbarov'un uyarısı

Alakbarov ve Msuya, BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından hazırlanan Gazze kıtlık raporuna atıfta bulundu. Alakbarov, "Gazze'deki kıtlığın mevcut olduğunu doğrulayan son IPC analizinin bulgularından derin endişe duyuyorum. Kıtlığa son vermek zamana karşı bir yarıştır."

Alakbarov, Gazze'de saldırıların 22 aydır sürdüğüne değinerek, bölgenin hızla artan sivil kayıplar, kitlesel yerinden edilmeler ve kıtlıkla daha da derinleşen bir felakete sürüklendiğini vurguladı. Ayrıca İsrail'in 8 Ağustos tarihli Gazze'yi tamamen ele geçirme kararına atıfla halkın "başka bir ölümcül tırmanışla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

UNSCO yetkilisi, "Halihazırda Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sından fazlası İsrail askeri bölgeleri içinde yer alıyor. Gazze kentindeki askeri operasyonların genişletilmesi, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi de dahil olmak üzere felaket sonuçlara yol açacaktır."

Alakbarov son olarak, "İnsanlık adına, tüm tarafları bu acımasız savaşa derhal son vermeye çağırıyorum. Bu muazzam ve tarifsiz insani acıyı durdurmanın tek yolu, tam, acil ve kalıcı bir ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasıdır."

Uluslararası hukuka vurgu ve Msuya'nın değerlendirmesi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, oturumda uluslararası insancıl hukukun çatışmalarda açlığa karşı hayati bir güvence sunduğunu hatırlattı. Msuya, hukukun sivillerin aç bırakılmasının savaş yöntemi olarak kullanılmasını yasakladığını ve gıda, su ile tarımsal altyapıya saldırılara izin vermediğini vurguladı.

Msuya, IPC'nin 22 Ağustos'ta yayımladığı Gazze kıtlık raporuna işaret ederek şunları söyledi: "Açıkça belirtelim: Bu kıtlık, kuraklığın veya bir tür doğal afetin sonucu değil. Bu, yaratılmış bir felakettir. Kitlesel sivil ölümlerine, yaralanmalara, yıkıma ve zorla yerinden edilmeye neden olan bir çatışmanın sonucudur."

Konuşmasının sonunda Msuya, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki kötüleşen durumun da unutulmaması gerektiğini belirterek, "Savaş benzeri askeri operasyonlar, yerleşimci şiddeti ve ayrımcı politikalar insani ihtiyaçları derinleştiriyor ve sivillerin savunmasızlığını artırıyor." ifadelerini kullandı.