BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu 8 Eylül'de Cenevre'de Başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK)nin 60'ıncı oturumu, 8 Eylülde İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.

Toplantı takvimi ve açılış

İHK'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında BM Cenevre Ofisinde düzenleneceği belirtildi. Açılış konuşmasını, toplantıya başkanlık edecek olan İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber yapacak. Açılış konuşmasını ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk gerçekleştirecek.

Gündem ve raporlar

Açıklamada, oturum süresince Konseyin 28 etkileşimli diyalog toplantısı gerçekleştireceği kaydedildi. Toplantıda, Myanmar, Sri Lanka, Afganistan, Sudan ve Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin toprakları ile işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepelerindeki insan hakları durumuna ilişkin raporların yayımlanacağı bildirildi.

Açıklama ayrıca, diğer bölgelerde yaşanan krizlerin de toplantının gündeminde yer alacağına işaret etti.