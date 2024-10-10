BM Komisyonu'ndan İsrail'e Savaş Suçları İthamı

BM Komisyonu'nun Açıklamaları

Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik sürekli ve kasıtlı saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu ile insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Saldırılar ve Etkileri

Komisyona göre, sağlık çalışanlarının hedef alınması, çatışmalar sırasında kritik sağlık hizmetlerinin sunulmasında ciddi aksamalara yol açıyor. Gazze'deki hastaneler ve sağlık merkezleri, son dönemde artan saldırılara maruz kaldı.

Sonuç ve Beklentiler

Bu durum, uluslararası insan hakları kuruluşları ve dünya genelindeki topluluklar tarafından büyük bir kaygı ile izleniyor. BM Komisyonu, insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı bu süreçte, uluslararası toplumun daha etkin bir müdahale göstermesi gerektiğini savunuyor.