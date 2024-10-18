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BM Komisyonu: Tüm Ülkelerin Dikkatine, İsrail'in Filistin'deki Yasa Dışı Varlığı Sonlandırılmalı

BM Komisyonu, tüm uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'deki yasadışı varlığına son verme yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:22
BM Komisyonu: Tüm Ülkelerin Dikkatine, İsrail'in Filistin'deki Yasa Dışı Varlığı Sonlandırılmalı

BM Komisyonu Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen suçları incelemeye devam ediyor. Komisyon, uluslararası hukuka dayalı olarak, tüm ülkeler ve BM racinde mevcut olan uluslararası kuruluşların, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme sorumluluğuna sahip olduğunu bildirdi.

Hukuki Pozisyon Belgesi

Komisyon, bu konuya ilişkin oluşturduğu “hukuki pozisyon belgesini” resmi bir metinle kamuoyuna sundu. Yayımlanan açıklamada, "BM ve tüm ülkeler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırmaya yükümlüdür" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanı Tarafından Verilen Görüş

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki politikaları ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlar konusunda verdiği tavsiye görüşünün, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirttiği vurgulandı.

Komisyon Başkanı Navi Pillay'ın Açıklamaları

Komisyon Başkanı Navi Pillay, uzun süredir devam eden çatışmaların temel sebebinin "İsrail'in işgali" olduğunu her fırsatta belirtti. Pillay, 2022 yılında BM Genel Kurulu'na sunulan raporda işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade etti ve UAD'nın tarihsel danışma görüşünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Uluslararası Toplumun Yükümlülükleri

Pillay, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin yalnızca İsrail'i değil, diğer devletleri de etkilediğini dile getirdi. Tüm ülkelerin, İsrail'in işgal altındaki topraklar üzerindeki toprak ve egemenlik iddialarını tanımamak zorunda olduğunu savundu. Ayrıca, ülkelerin İsrail ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki ilişkilerinde dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Pillay, "Bir ülke, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamalıdır" vurgusu yaparak, diğer ülkelerin İsrail'in işgali konusunda destek sağlamamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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