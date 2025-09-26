BM: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar derhal durdurulsun

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden sert uyarı ve soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Gomez, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorusuna yazılı yanıt verirken, sahadaki saldırı ve tehditlerin Gazze'de açlık ve susuzluk çeken yüz binlerce kişiye yardım ulaştırmaya çalışanlar açısından son derece kaygı verici olduğunu vurguladı.

"Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz."

Gomez, ayrıca İsrail'in işgalci güç konumuna dikkat çekerek, yetkilileri ellerindeki tüm imkanlarla halka gıda ve tıbbi malzeme sağlamaya ya da tarafsız insani yardım programlarını "hızla ve engelsiz" kabul edip kolaylaştırmaya çağırdı.

BM sözcüsü, İsrail'e Gazze'de uygulanan ablukayı acilen kaldırması ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermesi yönünde çağrıda bulundu.

AA muhabirinin aktardığına göre, Küresel Sumud Filosu, yaklaşık 50 ülkeden katılımcıyla Gazze'ye yardım ulaştırmak için ilerliyor. Haberde ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın bu gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceklerini söylediği belirtildi.

Haberde son olarak, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, bu ülkenin arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.