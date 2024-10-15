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BM, Lübnan'daki Kriz İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Lübnan'daki insani krizin sona ermesi için ateşkes gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:41
BM, Lübnan'daki Kriz İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

BM: Lübnan'daki Kabusun Sona Ermesinin Tek Yolu Ateşkes

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, İsrail'in Lübnan'daki yoğun saldırılarının sürmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Imseis, ateşkes sağlanmadığı takdirde bu kabusun devam edeceğini ifade etti.

İnsani Durum Giderek Kötüleşiyor

Online düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Imseis, "Lübnan'daki insani ihtiyaçlar her geçen gün artmakta. Uluslararası toplumun bu halkın etrafında kenetlenmesi ve destek olması gerekiyor. Ateşkes, bu kabusun sona ermesi için tek çıkış yollarıdır," dedi.

Çatışmalar Sonrasında Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren 2 bin 309 kişi yaşamını yitirdi, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki karışıklığın artmasına neden oldu. 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor ve Lübnan hükümeti, 430 binden fazla insanın Suriye'ye göç ettiğini bildirdi. Bu koşullar altında, Imseis, "Çatışmaların daha da tırmanmasına müsaade edemeyiz," vurgusunu yaptı.

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