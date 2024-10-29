BM, Orta Doğu'daki Sürekli Savaşlar İçin Diplomatik Çabaların Artırılmasını Talep Ediyor

BM'den Acil Diplomatik Çaba Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, Orta Doğu'daki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Savaşların Sonlandırılması İçin Önemli Adımlar

Nderitu, bölgede süregelen çatışmaların sona erdirilmesi için mümkün olan tüm diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Orta Doğu'da barış fırsatlarının araştırılması gerektiğini vurgulayan Nderitu, "Gerçek liderlik, savaşları sonlandıranlar tarafından gösterilir" sözleriyle durumu değerlendirerek, liderlerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik Diyalogun Önemi

Nderitu, bölgesel tırmanış riskiyle ilgili olarak, bu durumun artık korku değil, kabul edilen bir gerçeklik haline geldiğini belirtti. Diplomatik diyalogların durması gerektiğini vurgulayarak, bunun "zorunlu ve acil" olduğu iddiasında bulundu.

Uluslararası Hukuka Saygı

Nderitu, yetkisinin soykırım suçunun veya başka herhangi bir uluslararası suçun işlenip işlenmediğine dair görüş bildirmesine izin vermediğini belirtti ve bu tür durumların yalnızca yetkili mahkemeler tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki süreçlere saygı duyduğunu belirtti.