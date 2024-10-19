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BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor

BM uzmanları, açlık ve su kısıtlamasıyla Gazze'de insanlığa karşı ağır suçlar işlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:04
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor

BM Özel Raportörleri'nden Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, İsrail'in Gazze'de uyguladığı açlık ve su kısıtlamalarının soykırım uygulamaları olduğunu duyurdu. Bu durum, BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, BM Güvenli İçme Suyu ve Sanitasyona İlişkin İnsan Haklarıyla İlgili Özel Raportörü Pedro Arrojo-Agudo ve BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında ifade edildi.

Savaş Hukukunun İhlali

Fakhri, açlık yaratmanın savaş hukuku ihlali olduğunu belirterek, bunun ani bir gelişme olmadığını vurguladı. Açlıkla ilgili detayların incelenmesi gerektiğini belirten Fakhri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iki İsrailli lider için tutuklama talebinin açlık yaratmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Gazze'deki Açlık Krizi

Fakhri, "İsrail 2,3 milyon Filistinliyi neden bu kadar hızlı bir şekilde aç bıraktı?" sorusunu gündeme getirerek, 6 Ekim'de Gazze halkının %80'inin gıda güvencesizlik sorunu yaşadığını söyledi. Aralık 2023'te ise Gazze halkının tamamının açlık tehlikesi altında olacağını ifade etti.

İsrail'in Stratejik Planları

Fakhri, bu durumu "İsrail'in Filistin halkına yönelik bir saldırısı" olarak tanımlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2023 BM Genel Kurulu'nda açıkladığı ilhak planını hatırlattı. Fakhri, söz konusu planın insanları yerinden ederek toprakları ilhak etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Su Kıtlığı ve İnsan Hakları

Arrojo-Agudo, su kaynaklarının İsrail tarafından "sessiz bir silah" olarak kullanıldığını belirterek, bunun çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Suyun hayatı yok etmek için kritik bir araç haline geldiğine vurgu yaptı.

Gazze’nin Yıkımı

Rajagopal, Gazze'deki yıkımın modern çatışmalarda görülmemiş boyutlarda olduğunu aktararak, özellikle kuzey bölgelerinde yıkımın %100 seviyelerine ulaştığını kaydetti. Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 80 yıl süreceği bildirildi.

Bu açıklamalar, BM uzmanlarının Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini ve uluslararası topluma daha fazla dikkat çekmeleri gerektiğini vurguluyor.

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