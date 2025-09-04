DOLAR
BM Raportörleri: Gazze'deki Gazeteciler Susturulmadan İsrail Durdurulsun

BM raportörleri, Gazze'de hedef alınan gazeteciler gerekçesiyle ülkelere İsrail'i durdurma çağrısı yaptı; Gazze'de en az 248 gazeteci öldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:44
BM Raportörleri: Gazze'deki Gazeteciler Susturulmadan İsrail Durdurulsun

BM raportörlerinden acil çağrı: Gazze'deki gazeteciler korunmalı

Birleşmiş Milletler raportörleri, Gazze'de hedef alınan ve susturulmaya çalışılan gazeteciler nedeniyle ülkelere İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.

Raportörlerin açıklaması

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve BM fikir ve ifade özgürlüğü raportörü Irene Khan, yaptıkları yazılı açıklamada "Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan önce İsrail'i durdurmalı." ifadesine yer verdi.

Ölümler ve artan kayıplar

Açıklamada, son 10 gün içinde Gazze'ye düzenlenen çok sayıda saldırıda 2'si kadın olmak üzere 5 Filistinli gazetecinin daha öldürüldüğü ve bunun büyük bir öfke yarattığı belirtildi. Raportörler, Gazze'de şu ana kadar en az 248 gazeteci öldürüldü vurgusunu yaptı ve bu sayının modern zamanlardaki diğer tüm çatışmalardan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası medyaya erişimi engellemeye devam ettiği, aynı zamanda Gazze'deki soykırım ve kıtlığın acısını dünyaya aktaran yerel gazetecileri hedef alarak öldürdüğü ve bu eylemlerin cezasız kaldığı ifade edildi.

Talepler ve soruşturma çağrısı

Raportörler, Gazze'de ve Filistin topraklarında gazetecilere yönelik cinayetler ve saldırılarla ilgili bağımsız cezai soruşturmalar yapılmasını, aileler için tam tazminat ve adalet sağlanmasını ve İsrail'in eşi benzeri görülmemiş cezasızlığına son verilmesini talep etti.

Ayrıca, uluslararası medyaya tam ve özgür erişim sağlanmasının, yerel gazetecilerin bir ölçüde korunmasına ve haber akışının devam etmesine yardımcı olacağına dikkat çekildi.

Raportörler, Gazze'deki gazeteci ölümlerinin son bulması için uluslararası toplumu, BM üyesi ülkeleri ve kilit organları adım atmaya çağırdı.

BM özel raportörleri kimdir?

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları kapsamında görev yapan bağımsız uzmanlardır. BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bu özel mekanizmalar, belirli ülkelerin durumlarını veya tematik insan hakları konularını izleyen bağımsız bilgi toplama ve izleme süreçleri olarak çalışır. Bu uzmanlar, kurumun bünyesinde olmadan gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde görev yürütürler.

