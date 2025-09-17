BM Raportörleri: İsrail'in 9 Eylül Katar Saldırısı Egemenliği İhlal Etti

BM raportörleri, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıyı kınadı; saldırının Katar egemenliğini ihlal ettiği ve soruşturma çağrısı yapıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:23
Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği askeri saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yayımladı. Raportörler, saldırının Katar'ın egemenlik hakkını ve insan yaşamı hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Raportörlerin açıklaması

Metinde, "İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da düzenlediği ve Hamas müzakere heyetinden 5 üye ile Katar güvenlik güçlerinden bir mensubunun ölümüne yol açan askeri saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, insanın yaşam hakkını, BM Şartı'nın aşırı güç kullanımını yasaklayan hükmünü ve Katar'ın egemenliğini ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi. Raportörler, saldırının Katar'ın çatışmanın barışçıl bir şekilde sona ermesi için arabuluculuk yapma, Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve keyfi gözaltıların sonlandırılmasına yönelik çabalarını da baltaladığını vurguladı.

Saldırının etkileri ve can kayıpları

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi bulunuyor.

Netanyahu'nun tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik yeni bir tehdidi yineledi: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız."

Soruşturma çağrısı ve BM özel raportörleri

Açıklamada, uluslararası toplumun bu tür saldırıları soruşturma ve failleri adalete teslim etme sorumlulukları hatırlatılarak, olayın soruşturulması çağrısı yapıldı. BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları kapsamında bağımsız bilgi toplama ve izleme görevini yürüten uzmanlar olarak tanımlandı. Kurumun bünyesinde olmayan bu uzmanların çalışmalarının gönüllülük esasına dayandığı da vurgulandı.

