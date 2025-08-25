DOLAR
BM Raportörü Albanese'den Nasır Hastanesi Saldırısına Tepki

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi saldırısını 'katliam' diyerek kınadı; 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:54
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası uluslararası toplum eleştirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Albanese, saldırıya ilişkin açıklamasını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaştı ve olayda görev başındaki kurtarma ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Albanese, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?"

Raportör ayrıca Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmişti.

