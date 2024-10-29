BM, Sudan'daki Yerinden Edilmelerin Sayısını Açıkladı

Sudan'da Yerinden Edilme Krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Sudan'daki iç savaş nedeniyle 14 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu. Bu rakam, komşu ülkelere geçen 3,1 milyon kişiyi de kapsıyor.

Durum Ciddi

Pope, yaptığı açıklamada, Sudan'daki durumu 'felaket' olarak nitelendirerek, Açlık, hastalık ve cinsel şiddet gibi sorunların yaygın hale geldiğini vurguladı. “Sudan halkı için bu bir kabus,” diyen Pope, son dört günde yeni vahşetlere tanık olduğunu aktardı.

18 Aydır Süren Çatışmalar

Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başlamasının üzerinden 18 ay geçtiğine dikkat çeken Pope, bu durumun bölgesel istikrarsızlık riskini artırabileceğini belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Sudan'daki yardıma muhtaç insan sayısının yaklaşık 25 milyona ulaştığını bildirdi.

Cezira Eyaletindeki Artan Şiddet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Sudan'ın Cezira eyaletindeki çatışmalardan endişe duyduklarını ifade ederek, “Bu durum, sivillere yönelik saldırılar ve etnik temelli şiddet riskini artırıyor,” dedi.

Çatışmaların Tarihçesi

30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla sona ermesinin ardından, ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla bir süredir devam ediyor. BM'ye göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.