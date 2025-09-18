BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen İstifa Kararı Aldı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa edeceğini açıkladı; kararını Antonio Guterres'e bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:45
Görev süreci ve açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiğini belirtti.

Yakın zamanda istifa edeceğini söyleyen ancak belli bir tarih açıklamayan Pedersen, "kişisel sebeplerden ötürü" bir süredir görevinden ayrılma niyeti olduğunu ancak Suriye'deki büyük gelişmeler nedeniyle bunu yapmadığını ifade etti.

Pedersen, Suriye'de mevcut hükümet ve halkın "zorluklar ve hiçbir yerde görülmemiş karmaşık gerçeklikler karşısında bir geçiş için çabaladığını" söyleyerek, uluslararası topluma Suriye'ye destek verme çağrısı yaptı.

Pedersen, 2018'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine atanmış, 2019'da görevine başlamıştı.

