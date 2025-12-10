DOLAR
Hatay'da Yürek Isıtan An: Asfalt Çalışması Sonrası Vatandaşlar Belediye Personeline Pasta Kesti

Hatay'da asfalt çalışması yapan belediye ekiplerine mahalle sakinleri sürpriz yapıp pasta kestirdi, gece gündüz çalışan emekçilere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:50
Hatay'da Yürek Isıtan An: Asfalt Çalışması Sonrası Vatandaşlar Belediye Personeline Pasta Kesti

Hatay'da yürek ısıtan kutlama: Asfaltlanan yolda sürpriz pasta

Hatay’da yaşadıkları mahallenin yolu asfaltlanan vatandaşlar, depremin ardından kentin yeniden inşasında gece gündüz çalışan belediye personeline sürpriz yaptı. Cadde üzerinde kurulan kutlama masasında pasta kesildi ve ekipler mum üfleyerek tebrik edildi.

Belediye ekiplerinin 7/24 mesaisi ve çalışmaların boyutu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, 7 gün 24 saat sistemiyle vatandaşlara hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Belediye başkanı Mehmet Öntürk liderliğinde, 31 Mart 2024 tarihinden bu yana il genelinde 2 bin 400 kilometre asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Depremin ardından yeniden inşa edilen Antakya ilçesi Serinyol Mahallesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonrası bölgede yapılan asfaltlama sırasında mahalle sakinleri, emekçilere teşekkür etmek amacıyla kutlama düzenledi.

Vatandaşın jesti emekçilerin yüzünü güldürdü

Asfaltlama çalışması sürecinde cadde üzerinde pasta kesen ve mumları üfleten vatandaşların jesti, gece gündüz mesai yapan ekiplerin yüzünü güldürdü ve mahalle havasına sıcaklık kattı.

İbrahim Polat yaptığı konuşmada, "Verilmiş bir sözümüz var, buraya asfalt döküldüğünde pasta üfleyeceğiz diye. Sizlerin eşrefinize, emekçilerin şerefine pasta üflüyoruz. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız. Yolumuz, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bu anlamlı an, kentin yeniden inşa sürecinde toplumun ve emekçilerin birlikte yürüttüğü çalışmanın simgesi olarak değerlendirildi.

