Malatya'da Drift Kamerada: Araç 60 Gün Trafikten Men Edildi

Malatya İnönü Caddesi'nde 5 Aralık'ta drift yapan M.A., KGYS kameralarıyla tespit edildi; sürücüye idari para cezası verildi, araç 60 gün trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:56
Olayın Ayrıntıları

5 Aralık sabahı, Malatya kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde drift yapan bir araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sanal trafik devriyesi kapsamında görüntüleri inceleyen ekipler, aracın sürücüsünü M.A. olarak tespit etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sürücü ve araç kısa sürede yakalandı.

Sürücüye drift nedeniyle idari para cezası uygulanırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Olayın görüntülenmesi ve kısa sürede müdahale edilmesi, kent güvenlik sistemlerinin denetim ve caydırıcılık işlevini bir kez daha gösterdi.

