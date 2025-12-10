Malatya'da Drift Kamerada: Araç 60 Gün Trafikten Men Edildi

Olayın Ayrıntıları

5 Aralık sabahı, Malatya kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde drift yapan bir araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sanal trafik devriyesi kapsamında görüntüleri inceleyen ekipler, aracın sürücüsünü M.A. olarak tespit etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sürücü ve araç kısa sürede yakalandı.

Sürücüye drift nedeniyle idari para cezası uygulanırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Olayın görüntülenmesi ve kısa sürede müdahale edilmesi, kent güvenlik sistemlerinin denetim ve caydırıcılık işlevini bir kez daha gösterdi.

MALATYA'DA CADDEDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.