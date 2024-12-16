BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da Müzakerelere Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk defa Şam'a ulaştı ve Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Pedersen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son askeri operasyonlara katılan askeri temsilcilerle birlikte farklı bileşenlerden oluşan Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, 14 Aralık 2024'te Ürdün'de düzenlenen Akabe Uluslararası Toplantısının sonuçlarına değinildi. Özel Temsilci, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı kararının ilkelerine dayalı, güvenilir ve kapsayıcı bir Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği siyasi geçişe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Pedersen ayrıca, BM'nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. Bu buluşma, Suriye'de barış ve istikrar arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.