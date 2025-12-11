Fatih'te kiracı dehşeti: İş yeri sahibini vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Olay ve gözaltı

İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta önceki gün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Recep Hakan Emül (59) ile kiracısı Mustafa H.N. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, iddialara göre kiracı Mustafa H.N. yanında bulundurduğu silahla Emül'e birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Emül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntüler ortaya çıktı

Olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın Emül'ü vurup hızla uzaklaştığı ve mağdurun yere yığıldığı görülüyor. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Adliye süreci ve ifadeler

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı Mustafa H.N., adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edilirken, "Ailemi korudum" dedi.

Hayatını kaybeden iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'ün dini nikahlı eşi L.S.'nin polise, zanlı Mustafa H.N. ile aralarında husumet ve kira anlaşmazlığı olduğuna dair beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa H.N.'nin 13 suç kaydı olduğu tespit edildi.

