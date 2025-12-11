Yeşilçam'ın Usta Müzisyeni Zafer Dilek 81 Yaşında Vefat Etti

Türk sinema müziğinin önemli ismi yaşamını yitirdi

Zafer Dilek, Yeşilçam filmlerinin sesini oluşturan usta müzisyen, tedavi gördüğü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 81 yaşında vefat etti.

1944 yılında Adana'da doğan Dilek, beş yıldır Yakacık'ta yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu. Bir süredir çeşitli sağlık problemleri yaşayan sanatçı önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi'ne, ardından yoğun bakıma alındığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Dilek, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme aranjörlük yaptı. Usta müzisyenin akıllarda kalan besteleri arasında, Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 1979 yapımı Şark Bülbülü filminin melodisi Çarşambayı Sel Aldı ile 1977 yapımı Sakar Şakir filmindeki Dilo Dilo Yaylalar yer alıyor.

Cenazesi, 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.

ZAFER DİLEK (ARŞİV)