Muş'ta 20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü JASAT ve Polis Operasyonuyla Yakalandı

Muş'ta 20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

JASAT ve polis ekipleri ortak operasyon düzenledi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde saklanan hükümlüyü yakaladı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.’nin adresinin tespit edilerek takibe alındığı belirtildi.

Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin, JASAT ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda saklandığı yerde yakalandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan A.K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.

