BM Uyardı: İsrail'in Gazze İşgal Planı 'Korkunç İnsani Etki' Doğuracak

BM OCHA, İsrail'in Gazze kentini işgal planının temel ihtiyaçlardan mahrum Filistinliler üzerinde 'korkunç bir insani etki' yaratacağını uyardı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 02:38
BM Uyardı: İsrail'in Gazze İşgal Planı 'Korkunç İnsani Etki' Doğuracak

BM: İsrail'in Gazze işgal planı ciddi insani risk oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze kentini işgal planının, temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinliler üzerinde korkunç bir insani etki bırakacağını bildirdi.

OCHA'nın tespiti ve bölgesel durum

OCHA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 86'sının, sürgün emri verilen veya İsrail askeri kontrolü altındaki bölgelerden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze kentinin bir kısmı ve güney kıyılarının bazı bölümleri dışındaki alanların ise aşırı kalabalık olduğu ve insanların toplu halde yaşamaları için gerekli koşulları sağlayacak donanıma sahip olmadığı belirtildi. Bu nedenle İsrail'in Gazze kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırma planının halihazırda temel ihtiyaçlardan mahrum insanları daha da kötü etkileyeceği kaydedildi.

Göç, sağlık altyapısı ve yeni felaket riski

Açıklamada, Gazze kentinin kuzeyinden yüz binlerce insanın güneye doğru göçe zorlanmasının yeni bir felakete davetiye çıkaracağı uyarısı yapıldı. Güneydeki hastanelerin zaten kapasitelerinin üzerinde çalıştığı, kuzeyden daha fazla hastanın gelmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

İnsani ihtiyaçlar ve acil çağrılar

OCHA, Gazze Şeridi'ne mart ayının başından bu yana sığınmacılar için gerekli malzemelerin girmediğini, bu süre içinde 780 binden fazla kişinin daha yerinden edildiğini belirtti ve acilen yeni sığınma merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca acilen ateşkes sağlanması, tüm esirlerin şart ve koşulsuz salıverilmesi ve insani yardımların Gazze Şeridi'nin her noktasına engellenmeden girebilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in kararına ilişkin gelişmeler

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basında yer alan haberlere göre, işgal planı saldırıların aşamalı yürütülmesini öngörüyor; ilk adımın Gazze kentinde başlayacağı, daha sonra orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara yönelim olacağı belirtiliyor.

