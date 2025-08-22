BM uzmanları: Gazze'de kıtlık Eylül sonuna kadar yayılabilir

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun raporunu değerlendirerek, Gazze'de kıtlığın Eylül ayı sonuna kadar daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

BM ve FAO değerlendirmesi

BM Gıda ve Tarım Örgütü Acil Durum ve Dayanıklılık Ofisi Direktörü Rain Paulson, IPC raporuna atıfta bulunarak, Eylül sonuna kadar kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerinde "daha da yayılmasının beklendiğini" söyledi.

Paulson, "Bu dönemde, Gazze Şeridi nüfusunun üçte biri olan yaklaşık 641 bin kişi IPC kriterinin 5. aşamasına göre felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması beklenirken, acil durum aşaması 4. aşamadaki sayının yaklaşık 1,14 milyon kişi'ye yükselmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

Paulson ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı durumun daha da kötü olabileceğini belirterek bunun "Filistinlilerin geçim kaynaklarının çöktüğüne işaret ettiğini" vurguladı. Paulson, "(Gazze'de) İnsanların hayatları ve gelecekleri kaybedildi. Sosyal güvenlik ağları ciddi şekilde bozuldu, yaygın yetersiz beslenme ve tedavi edilemeyen hastalıklar nedeniyle çöküş yaşandı." diye konuştu.

WFP: Daha önce görülmemiş ölçekte, acil eylem gerekli

Dünya Gıda Programı (WFP) adına konuşan Jean Martin Bauer, Gazze'deki kıtlığın "daha önce görülmemiş bir ölçekte ve aciliyette" olduğunu vurgulayarak acil eylem çağrısında bulundu.

Bauer, kıtlığın "aşırı gıda yoksunluğu, yaygın akut yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı ölümler" anlamına geldiğini belirtti. İnsani müdahaleye rehberlik edecek veri sistemlerinin korunmasının önemine dikkat çeken Bauer, Orta Doğu'da ilk kez bir kıtlığın teyit edilmesinin "tarihi bir an" olduğunu kaydetti.

UNICEF: Çocuklarda yetersiz beslenme hızla arttı

UNICEF Acil Durum Programları Başkan Yardımcısı Samir El Hawari, Gazze'de ocak ayından bu yana çocuklarda akut yetersiz beslenmenin 6 kat arttığını ve bunun Temmuz ayında 13 bin çocukta tespit edildiğini aktardı.

Hawari, "daha fazla can kaybını önlemek için" ateşkesin ve insani yardım erişiminin önemine işaret etti.