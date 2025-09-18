BMGK'de Gazze ateşkes tasarısı ABD vetosuyla reddedildi

BMGK'de Gazze için acil ateşkes tasarısı ABD vetosuyla reddedildi

Oylama 14'e 1: Tasarı "acil ve kalıcı ateşkes" ve sınırsız insani erişim istiyordu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD'nin tek veto oyuyla reddedildi.

Tasarının sunulması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamasının ardından gerçekleşti. Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. BMGK'de 14 üye "evet" oyu verirken tasarı ABD'nin veto oyuyla reddedildi.

Oylama öncesi açıklama yapan ABD temsilcisi, veto kararlarının "kimseyi şaşırtmayacağını" belirterek, tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" savundu. ABD'li diplomat, tasarının Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia etti. Diplomata göre, "Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağı" belirtildi.

Saldırılar ve can kayıpları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.