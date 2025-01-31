BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresini Bir Yıl Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, BMGK'de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karar ile birlikte, 1964'ten beri Kıbrıs'ta bulunan BMBG'nin görev süresi bir yıl daha devam edecek. Kararda, Ada'daki soruna çözüm bulma sorumluluğunun öncelikle Kıbrıslılara ait olduğu vurgulandı. Aynı zamanda, BM'nin Kıbrıs ihtilafı ve Ada'nın bölünmüşlüğünü ele alarak kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmada önemli rolü teyit edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki devam eden çabalarına tam destek verilerek, taraflara resmi müzakerelere geri dönme hedefiyle ortak zemin bulmaya ve siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kalıcı bir çözüme ulaşma çağrısı yapıldı.

Kıbrıs'taki BMBG, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personeliyle kurulmuştu. Kıbrıs Adası, 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olarak iki farklı parçaya bölünmüş durumda. 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM'nin sunduğu Ada'nın iki parçasını birleştirme planını reddetti.