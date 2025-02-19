BMM İnsan Hakları Konseyi 58. Oturumu 24 Şubat'ta Başlıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu Başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) 58'inci Oturumu, 24 Şubat'ta Cenevre Ofisi'nde başlayacak. İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jurg Lauber, gelecek hafta düzenlenecek oturuma ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İnsan Hakları Konusunda Uzmanların Katılımı

Lauber, İHK'nın insan hakları konusunda yüksek düzeyde uzmanları bir araya getirdiğini belirtirken, ülke ve kuruluşlara Konsey'e katılma ve katkıda bulunma çağrısında bulundu. Ayrıca, ayrımcılığın önlenmesi, cinsiyet eşitliği ve engellilerin hakları gibi konularda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Oturum Süreci ve Gündem

İHK'nin 58'inci Oturumu 6 hafta sürecek olup, 4 Nisan'da sona erecek. Lauber, BM'nin likidite sorunu nedeniyle Konseyin çalışmalarında belirli sınırlamalar olabileceğini ancak ekip olarak özveriyle çalışacaklarını vurguladı. Oturumun ilk 3 günü üst düzey katılımla gerçekleştirilecek ve bu süreçte, çoğunluğu Cenevre'de olmak üzere yaklaşık 120 konuşmacının olacağı öngörülüyor.

İnsan Hakları Durumuna Dikkat

Değerlendirilmek üzere 80'den fazla rapor alınacak ve 40'tan fazla ülkenin durumu ile yaklaşık 50 tematik insan hakları sorununa odaklanılacak. Sudan, Suriye, Ukrayna ve Venezuela gibi bölgelerdeki insan hakları durumu da oturumda masaya yatırılacak. Ayrıca, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de birçok ülkedeki durumu Konseye aktaracak.

Ülkelerin Katılımı Teşvik Ediliyor

ABD, İsrail ve Arjantin gibi ülkelerin İHK'den çekileceği yönündeki açıklamalara ilişkin soruları yanıtlayan Lauber, "Tüm ülkeleri gerçekten burada olmaya ve katılmaya teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Önemli Gündem Maddeleri

İHK'den yapılan yazılı açıklamada, 58'inci Oturum kapsamında üst düzey yetkililer ve uzmanların katılımıyla toplam 30 interaktif diyalog toplantısı düzenleneceği bildirildi. Konsey, işgal altındaki Filistin toprakları, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Nikaragua, Afganistan ve Myanmar dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki insan hakları durumunu inceleyecek.