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Bodrum'a Norwegian Viva Kruvaziyeri ile 3,581 Turist Geldi

Bodrum, Norwegian Viva isimli kruvaziyer ile 3,581 turist ağırladı, ziyaretçiler yerel sahilleri keşfetti.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:34
Bodrum'a Norwegian Viva Kruvaziyeri ile 3,581 Turist Geldi

Bodrum'a Gelen Norwegian Viva Kruvaziyeri

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum, Norwegian Viva isimli kruvaziyer ile 3,581 turist ağırladı. Bahamalar bayrağı taşıyan 293 metrelik gemi, Santorini Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Limanı’na yanaştı.

Yoğun Ziyaretçi Akışı

Yolcuların büyük çoğunluğunun ABD vatandaşı olduğu belirtilirken, gemide 1,452 personel de görev yapıyor. Gümrük işlemlerinin ardından, misafirler Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

Yerli halkla etkileşimde bulunan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri boyunca yürüyüş yaparak, çarşıda alışveriş yaptı. Ayrıca bazı ziyaretçiler, Bodrum'un tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu.

Günübirlik Nokta Değiştirme

Norwegian Viva kruvaziyerinin Bodrum'a ilk kez geldiği öğrenilirken, sabah saatlerinde başlayan ziyaret, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket etmek üzere sonlanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" isimli kruvaziyer 3 bin 581 turist getirdi. Turistler...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" isimli kruvaziyer 3 bin 581 turist getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek üzere limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" isimli kruvaziyer 3 bin 581 turist getirdi. Turistler...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" isimli kruvaziyer 3 bin 581 turist getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek üzere limandan ayrıldı.

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