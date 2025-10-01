Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri bir lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni ve 1 şüpheliyi yakaladı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:43
Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, MORAD-16 ile lastik bottaki grubu tespit etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta bulunan 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

