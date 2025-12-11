DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Samsun'da Silaj Makinesi Faciası: 10 Yaşındaki Miraç Köse Toprağa Verildi

Samsun Tekkeköy'de silaj makinesinin şaftına kolunu kaptıran 10 yaşındaki Miraç Köse hayatını kaybetti; cenazesi Büyüklü'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:54
Samsun'da Silaj Makinesi Faciası: 10 Yaşındaki Miraç Köse Toprağa Verildi

Samsun'da Silaj Makinesi Faciası: 10 Yaşındaki Miraç Köse Toprağa Verildi

Olayın Detayları

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miraç Köse (10), ahır önünde traktöre bağlı çalışan silaj makinesinin şaftına kolunu kaptırdı.

Kaza, önceki akşam saat 18.00 sularında gerçekleşti. Babası Kaşif Köse tarafından makine durdurularak ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve Katılım

Miraç Köse'nin cenazesi, Büyüklü Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Köse ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, bölge halkında derin üzüntü yaratırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SAMSUN’DA AHIRIN ÖNÜNDE ÇALIŞAN SİLAJ MAKİNESİNİN ŞAFTINA KOLUNU KAPTIRARAK HAYATINI KAYBEDEN 10...

SAMSUN’DA AHIRIN ÖNÜNDE ÇALIŞAN SİLAJ MAKİNESİNİN ŞAFTINA KOLUNU KAPTIRARAK HAYATINI KAYBEDEN 10 YAŞINDAKİ MİRAÇ KÖSE TOPRAĞA VERİLDİ.

SAMSUN’DA AHIRIN ÖNÜNDE ÇALIŞAN SİLAJ MAKİNESİNİN ŞAFTINA KOLUNU KAPTIRARAK HAYATINI KAYBEDEN 10...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
5
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı
6
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
7
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?