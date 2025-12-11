Samsun'da Silaj Makinesi Faciası: 10 Yaşındaki Miraç Köse Toprağa Verildi

Olayın Detayları

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miraç Köse (10), ahır önünde traktöre bağlı çalışan silaj makinesinin şaftına kolunu kaptırdı.

Kaza, önceki akşam saat 18.00 sularında gerçekleşti. Babası Kaşif Köse tarafından makine durdurularak ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve Katılım

Miraç Köse'nin cenazesi, Büyüklü Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Köse ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, bölge halkında derin üzüntü yaratırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

