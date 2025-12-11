DOLAR
Çifteler’de 215 Kilogram Kaçak At Eti Ele Geçirildi, İşletme Mühürlendi

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde belediye, zabıta ve jandarma ekiplerinin baskınında 215 kilogram kaçak at eti ve 3 canlı at ele geçirildi; işletme mühürlendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:33
Çifteler’de 215 kilogram kaçak at eti ele geçirildi

İşletme, belediye ve güvenlik ekiplerinin operasyonuyla mühürlendi

Eskişehir’in Çifteler İlçesi’nde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine başlatılan incelemede bir işletmede at kesimi yapıldığı iddiaları değerlendirildi.

Yapılan çalışma sonucu, kanuna uygun olmayan şekilde at kesimi yaptığı ve kaçak olduğu tespit edilen işletmeye belediye, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Baskında 215 kilogram kaçak at eti ile kesime hazır 3 canlı at ele geçirildi. Ele geçirilen atlar belediyenin acil müşade alanına nakledildi.

Bahse konu işletme mühürlendi ve konuya ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığı yetkililerce bildirildi.

