Kocaeli’de hafriyat döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, kent genelindeki denetimler sonucunda çevreye hafriyat dökerek kirliliğe neden olduğu tespit edilen firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira idari para cezası verildi.

Toplantı detayları ve encümen kararı

Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 191 gündem maddesi görüşüldü. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı raporlarına dayanılarak, çevre kirliliğine yol açan firmaya yönelik idari para cezası encümen tarafından kararlaştırıldı.

Gürültü denetimi ve diğer yaptırımlar

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan yük asansörü nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Marketler ve toplu taşıma denetimleri

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 36 markete toplam 106 bin 308 lira ceza kesildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vatandaş şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde kural ihlali tespit edilen toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik cezai işlemler encümen onayına sunuldu.

Yolcu almama, güzergah dışına çıkma, taksimetre açmama, araçta sigara içme ve kötü muamele gibi ihlaller nedeniyle 146 şoföre toplam 431 bin 138 lira idari para cezası verilirken, trafikte huzuru bozan bir şoförün aracının bağlanma süresi 15 gün uzatıldı.

Taksi durakları ihaleye verildi

Encümen toplantısında Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerindeki 3 taksi durağı için kiralama ihaleleri yapıldı. Kartepe Sapanca Yolu’ndaki 12 araçlık durak için 3 milyon 12 bin 200 lira, İzmit Yeşilova Mahallesi’ndeki 6 araçlık durak için 1 milyon 506 bin 92 lira ve Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki 3 araçlık durak için 753 bin 50 lira teklif sunuldu. Söz konusu durak yerlerinin 10 yıllığına kiralandığı bildirildi.

