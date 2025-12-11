DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Kocaeli’de hafriyat döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Encümeni, çevreye hafriyat döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza uyguladı; market, sürücü ve taksi duraklarına yönelik yaptırımlar da karara bağlandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:07
Kocaeli’de hafriyat döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza

Kocaeli’de hafriyat döken firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, kent genelindeki denetimler sonucunda çevreye hafriyat dökerek kirliliğe neden olduğu tespit edilen firmaya 7 milyon 478 bin 937 lira idari para cezası verildi.

Toplantı detayları ve encümen kararı

Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 191 gündem maddesi görüşüldü. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı raporlarına dayanılarak, çevre kirliliğine yol açan firmaya yönelik idari para cezası encümen tarafından kararlaştırıldı.

Gürültü denetimi ve diğer yaptırımlar

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan yük asansörü nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Marketler ve toplu taşıma denetimleri

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 36 markete toplam 106 bin 308 lira ceza kesildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vatandaş şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde kural ihlali tespit edilen toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik cezai işlemler encümen onayına sunuldu.

Yolcu almama, güzergah dışına çıkma, taksimetre açmama, araçta sigara içme ve kötü muamele gibi ihlaller nedeniyle 146 şoföre toplam 431 bin 138 lira idari para cezası verilirken, trafikte huzuru bozan bir şoförün aracının bağlanma süresi 15 gün uzatıldı.

Taksi durakları ihaleye verildi

Encümen toplantısında Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerindeki 3 taksi durağı için kiralama ihaleleri yapıldı. Kartepe Sapanca Yolu’ndaki 12 araçlık durak için 3 milyon 12 bin 200 lira, İzmit Yeşilova Mahallesi’ndeki 6 araçlık durak için 1 milyon 506 bin 92 lira ve Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki 3 araçlık durak için 753 bin 50 lira teklif sunuldu. Söz konusu durak yerlerinin 10 yıllığına kiralandığı bildirildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTISI'NDA, ÇEVREYE HAFRİYAT DÖKEREK KİRLİLİĞE NEDEN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTISI'NDA, ÇEVREYE HAFRİYAT DÖKEREK KİRLİLİĞE NEDEN OLDUĞU BELİRLENEN FİRMAYA 7 MİLYON 478 BİN 937 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTISI'NDA, ÇEVREYE HAFRİYAT DÖKEREK KİRLİLİĞE NEDEN...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven
3
5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri
4
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
5
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Adana'da 'Valilikte çalışıyorum' diyerek 78 bin ve 20 bin TL'lik ürün aldı, ödeme yapmadığı iddia edildi
7
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027