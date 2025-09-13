Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

Bodrum Yalıkavak Koyunbaba'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı, 22 yaşındaki B.E. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:51
Bodrum'da Yalıkavak'ta Operasyon: 15 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

JASAT'ın Müdahalesi

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Yalıkavak Koyunbaba sahilinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı içinde olan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Gözaltılar ve İşlemler

Bölgeye ulaşan ekipler, 15 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi B.E. (22)'yi yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelisi B.E. de(fotoğrafta) yakaladı.

