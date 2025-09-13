Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

Bodrum'da Yalıkavak'ta Operasyon: 15 Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
JASAT'ın Müdahalesi
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Yalıkavak Koyunbaba sahilinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı içinde olan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Gözaltılar ve İşlemler
Bölgeye ulaşan ekipler, 15 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi B.E. (22)'yi yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.
