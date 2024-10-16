Bodrum'da Doktora Şiddet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Bodrum'da Şiddet Davasında İlk Adımlar Atıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a yönelik uygulanan şiddet olayıyla ilgili olarak bir tutuklu, bir tutuksuz iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma Detayları

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.S., kardeşi Ö.S.A. ve müşteki doktor Mustafa Hürkal Tezvar ile meslektaşları ve avukatları katıldı. Duruşma sırasında hakim, tüm tarafları dinleyerek taleplerini aldı.

Adli Tıp Raporu Bekleniyor

Mahkeme, doktor Tezvar'ın geçirdiği kalp kriziyle sanıkların eylemleri arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Erteleme ve Açıklamalar

Sanık E.S.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliyesine, Ö.S.A.'nın da adli kontrol şartının devamına yönelik karar verilerek duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

Bodrum Baro Temsilcisi ve Tezvar'ın avukatı Onursal Özbek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yargı adına kötü bir gün yaşıyoruz, bu karar bizi üzdü" dedi.

Tezvar'ın Durumu

Doktor Tezvar, olayın ardından sağlığından endişe duyarak hastaneye kaldırılmış, kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan Tezvar, dayanışma için destek verenlere teşekkür ederek, "Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz. Kamu hizmeti sekteye uğramakta ve acı kayıplar yaşamaktayız" dedi.

Bu olay, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi ve toplumda bu tür durumların önlenmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.