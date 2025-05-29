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Bodrum'da İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir oto yıkama iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu ve itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:40
Bodrum'da İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Bodrum'da Yangın Alarmı: Oto Yıkama İş Yerinde Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama, motosiklet ve lastik tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın, büyük çapta hasara yol açtı.

Alevler Kısa Sürede Yayıldı

Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Olayın hemen ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

İncelemeler Devam Ediyor

Yangının ardından, jandarma ve itfaiye ekipleri, iş yerinde inceleme yaparak olayın nedenlerini araştırmaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Ekiplerin...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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