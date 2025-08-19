DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Bodrum'da İş Yerlerine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Gümbet'te 34 BSH 566 plakalı otomobil, Ayaz Caddesi'nde iş yerleri, aydınlatma direği ve araçlara çarptı; sürücü B.F.K. 2,96 promil alkollü bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:36
Bodrum'da İş Yerlerine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Bodrum'da İş Yerlerine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin iş yerlerine, kaldırımdaki aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarpmasının ardından bölgeden uzaklaştığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi üzerinde meydana geldi. B.F.K'nin kullandığı 34 BSH 566 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir restoran ve kuaför dükkanına çarpmasının ardından aydınlatma direğine ve iki otomobile de hasar verdi; araç bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemede ehliyetinin bulunmadığı ve 2,96 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anına ilişkin görüntüler, bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle