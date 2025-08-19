Bodrum'da İş Yerlerine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Bodrum'da İş Yerlerine ve Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin iş yerlerine, kaldırımdaki aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarpmasının ardından bölgeden uzaklaştığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi üzerinde meydana geldi. B.F.K'nin kullandığı 34 BSH 566 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir restoran ve kuaför dükkanına çarpmasının ardından aydınlatma direğine ve iki otomobile de hasar verdi; araç bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemede ehliyetinin bulunmadığı ve 2,96 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anına ilişkin görüntüler, bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.