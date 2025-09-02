DOLAR
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye

Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan Arjantinli Juan Fernando De Alzaga (86), deniz ambulansıyla marinaya getirilip özel hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:02
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye

Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan bir teknede fenalaşan turist için hızlı tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Tahliye ve müdahale

Gece saatlerinde Kissebükü mevkisindeki teknede rahatsızlanan Arjantinli Juan Fernando De Alzaga (86) için kaptan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait tam donanımlı deniz ambulansı sevk edildi.

Ekipler, turistin bulunduğu tekneyi alarak şahsı Bodrum'daki marinaya getirdi. Burada bekleyen ambulansta yapılan müdahalenin ardından hasta ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

