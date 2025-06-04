Bodrum'da Teknede Patlama: 3 Yaralı

Bodrum'da Yakıt İkmali Sırasında Patlama Yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yakıt ikmali için marinaya yanaşan bir teknede yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Teknede, henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama meydana geldi ve bu durum, teknenin büyük bir bölümünün zarar görmesine ve su almasına yol açtı.

Patlamanın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Olayla ilgili detaylar netleştikçe yeni bilgiler paylaşılacaktır.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.