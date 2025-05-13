DOLAR
38,79 -0,01%
EURO
43,44 -0,06%
ALTIN
4.054,2 0,05%
BITCOIN
4.043.552,39 0,33%

Bodrum'da Terk Edilmiş Tekneler ve Yasa Dışı Tonozlar Kaldırıldı

Bodrum'da denizdeki yasa dışı tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Koy, yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:33
Bodrum'da Terk Edilmiş Tekneler ve Yasa Dışı Tonozlar Kaldırıldı

Bodrum'da Denizde Temizlik Çalışması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan bir çalışma ile kaldırıldı.

Yasa Dışı Tonozlar ve Terk Edilmiş Tekneler

Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayetler üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bölgede bulunan tonozlar ve terkedilmiş tekneler kaldırılarak güvenli bir deniz ortamı sağlandı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi.

Yüzme Alanı Şamandıraları ile Donatıldı

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, koydaki yüzme alanları da şamandıralar ile donatılarak bölgenin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu
2
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli
3
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu
4
Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı
5
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı
7
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı