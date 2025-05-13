Bodrum'da Terk Edilmiş Tekneler ve Yasa Dışı Tonozlar Kaldırıldı

Bodrum'da Denizde Temizlik Çalışması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan bir çalışma ile kaldırıldı.

Yasa Dışı Tonozlar ve Terk Edilmiş Tekneler

Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayetler üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bölgede bulunan tonozlar ve terkedilmiş tekneler kaldırılarak güvenli bir deniz ortamı sağlandı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi.

Yüzme Alanı Şamandıraları ile Donatıldı

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, koydaki yüzme alanları da şamandıralar ile donatılarak bölgenin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.