Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne Aday Gösterildi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi EMYA'ya Aday

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne (EMYA) aday gösterildiğini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze...

Restorasyon ve Kültürel Miras

Bakan Ersoy, müzenin sualtı hazineleri ve kültürel mirası dünya vitrinine taşıdığını belirtti. "Çağdaş müzecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz restorasyon, tarihe sahip çıkma kararlılığımızı yansıtıyor." dedi.

2021 yılında restorasyonu tamamlanan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü 1977'den bu yana hak eden müzeler arasında yer almakta. İlk olarak 1995'te "Özel Övgü Ödülü" kazanan müze, 2025 yılı için aday gösterildi.

Ödül Töreni Detayları

21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Bialystok şehrinde gerçekleşecek EMYA Yıllık Konferansı'nda, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de tanıtımı yapılacak. 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile ödül kazanan müzeler ilan edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.