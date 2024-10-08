DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.902,26 0,28%
BITCOIN
2.133.285,02 1,26%

Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı

MİA'da düzenlenen panelde, 7 Ekim sonrası Orta Doğu'daki olasılıklar ve gerilimler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:05
Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı

Bölgedeki Olasılıklar Üzerine Pane

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, 7 Ekim'de meydana gelen olayların ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin tartışıldığı bir panelde önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri Müdahale İhtimali

Köse, İsrail’in İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri müdahalede bulunması durumunda ABD'nin savaşın içine çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. "Eğer böyle bir durumda olursa, Rusya ve Çin de bu gerilime tarafsız kalamazlar," diye ekledi.

Panelin İçeriği

MİA tarafından düzenlenen "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli"nde, Filistinli grupların 2023'te başlattığı operasyonlar sonrası bölgedeki durumu ele alındı. Moderatörlüğünü Dr. Serhat Aslaner'in yaptığı panele, akademi başkan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Gerilimlerin Nedenleri

Köse, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların yalnızca iki tarafı değil, tüm bölgeyi etkilediğini belirtti. "Bu bölgede adil ve kapsayıcı bir barış sağlanmadığı sürece yaşanan sorunların devam edeceği aşikar," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Panelde dikkat çeken bir diğer nokta, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının etkisiz hale geldiği ve uluslararası toplumun sessiz kalmasının durumu zorlaştırdığıydı. Köse, "Eğer bu durum devam ederse, uluslararası sorunların güç kullanımı ile çözülmesi yaygınlaşacaktır," dedi.

Sonuç Olarak

Orta Doğu'daki ciddiyetin artmakta olduğunu belirten Köse, "Bölgenin istikrarsızlıkları Türkiye'yi de etkiledi. Yeni bir düzenin kurulması için Türkiye'nin önemi büyük," ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve...

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve bölgesel çatışmaları ele almak amacıyla "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli" düzenlendi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, panelde konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve...

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve bölgesel çatışmaları ele almak amacıyla "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli" düzenlendi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, panelde konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve...

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve bölgesel çatışmaları ele almak amacıyla "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli" düzenlendi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, panelde konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve...

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve bölgesel çatışmaları ele almak amacıyla "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli" düzenlendi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, panelde konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve...

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 7 Ekim saldırılarının birinci yılında güncel gelişmeleri ve bölgesel çatışmaları ele almak amacıyla "7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum ve Olasılıklar Paneli" düzenlendi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, panelde konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj
2
Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: 1974 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sporculara Vergi Denetimi: Kayıt Dışı Gelirler Mercek Altında
5
Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı
6
2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı
7
Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor