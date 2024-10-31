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Bölgeyi Etkisi Altına Alan Kötü Hava Şartları

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Irak'ta şiddetli yağış ve fırtına tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:20
Bölgeyi Etkisi Altına Alan Kötü Hava Şartları

Olumsuz Hava Koşulları

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Irak, şiddetli yağışlar ve fırtına gibi kötü hava şartlarının etkisi altında kalıyor.

Suudi Arabistan'da Kırmızı Alarm

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıda bulundu. Ülke genelinde 10 bölge için tehlikeli "kırmızı alarm" verilerek, El-Kasim, Hail, Eş-Şarkiye, Riyad, Asir, El-Baha, Cazan, Medine ve Mekke bölgelerinde vatandaşların dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymaları istendi.

Medine'de Şiddetli Yağmur Bekleniyor

Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Medine için 12.00 ile 21.00 saatleri arasında "şiddetli yağmur" uyarısında bulunuldu. Ayrıca, kötü hava koşullarında şiddetli rüzgar, düşük görüş mesafesi, dolu, yıldırım ve yoğun yağışlar bekleniyor.

Kuveyt'te Gök Gürültülü Yağışlar

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Abdulaziz el-Karavi, pazar sabahına kadar gök gürültülü yağışların görülebileceğini belirtti. Ülke, üst atmosferdeki alçak basıncın etkisi altında bulunuyor ve bu durum, özellikle hafta sonu yer yer gök gürültülü yağışlara yol açabilir.

Katar'da Denizde Uyarı

Katar resmi ajansı QNA'nın duyurusuna göre, Meteoroloji Dairesi, denizde kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar konusunda uyarıda bulundu.

Irak'ta Sel Tehditi

Irak Meteoroloji Kurumu, yağmurun yanı sıra şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışların olacağını bildirdi. Ayrıca, ilerleyen günlerde bazı bölgelerde sis oluşabileceği vurgulandı.

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