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Bolu'da Bıçakla Gaspa Kalkışan Zanlı Tutuklandı

Bolu'da bir marketteki kasiyeri bıçakla tehdit eden zanlı, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:09
Bolu'da Bıçakla Gaspa Kalkışan Zanlı Tutuklandı

Bolu'da Bıçaklı Gaspa Karşı Etkili Müdahale

Bolu'da bir zincir markette meydana gelen olayda, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları almayı hedefleyen zanlı, emniyet ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Olayın Gelişimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki bir markette bıçaklı tehdit ihbarı aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kasiyerin kasadaki paraların gasbedildiği bilgisini aldı.

Yakalama Süreci

Şüpheli, 2 saat içinde Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polisi gören zanlı, kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucunda başarılı bir şekilde yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan I.D. (20), adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Bolu'daki güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası...

Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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