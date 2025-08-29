Bolu'da Bitkin Bulunan Kukumav 'Behçet' Rehabilitasyona Alındı

Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan baykuşgiller familyasından bir kukumav yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecine alındı.

Bulunuş ve Teslim

Yaklaşık bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan baykuşgiller familyasından kukumav yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler, baykuş yavrusunu bakımı yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü.

Bakım ve İsimlendirme

Yavruya 'Behçet' ismi verildi. Bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yavru, uygun görüldüğü takdirde doğal yaşam alanına salınacak.

Yetkilinin Açıklaması

Veteriner Ömer Yılmaz, gazetecilere, baykuş yavrusunun yaklaşık bir aydır bakımını yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, baykuş yavrusunun kliniğe geldiğinde uçamadığını belirterek, "Onu korumamıza aldık. Doğada kendini idame ettirecek kadar becerileri yok. Büyütüp uçmasını sağladıktan sonra doğaya geri bırakacağız." dedi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin bulunan baykuş yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak. Yaklaşık bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan baykuşgiller familyasından kukumav yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Ekipler, baykuş yavrusunu bakımı yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü.