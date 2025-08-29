DOLAR
Bolu'da Bitkin Bulunan Kukumav 'Behçet' Rehabilitasyona Alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin bulunan kukumav yavrusu 'Behçet', bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:46
Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan baykuşgiller familyasından bir kukumav yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecine alındı.

Bulunuş ve Teslim

Yaklaşık bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan baykuşgiller familyasından kukumav yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler, baykuş yavrusunu bakımı yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü.

Bakım ve İsimlendirme

Yavruya 'Behçet' ismi verildi. Bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yavru, uygun görüldüğü takdirde doğal yaşam alanına salınacak.

Yetkilinin Açıklaması

Veteriner Ömer Yılmaz, gazetecilere, baykuş yavrusunun yaklaşık bir aydır bakımını yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, baykuş yavrusunun kliniğe geldiğinde uçamadığını belirterek, "Onu korumamıza aldık. Doğada kendini idame ettirecek kadar becerileri yok. Büyütüp uçmasını sağladıktan sonra doğaya geri bırakacağız." dedi.

