Bolu'da D-100'de Kaza: Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı, 4 Ağır Yaralı

Bolu'da D-100'de Furkan A. idaresindeki otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu sürücü ve 3 yolcu ağır yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 01:46
Bolu'da, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Olay Aşağısoku mevkisinde yaşandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Furkan A. idaresindeki 06 AH 5433 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 14 EF 558 plakalı minibüse çarptı ve savruldu. Otomobil daha sonra yol kenarındaki 14 ADS 409 plakalı tır ile 14 ABZ 111 plakalı tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Tedavi

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Erdinç K., Yasin Ç. ve Emrecen C. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

