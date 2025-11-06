Bolu'da Elektrikli Otomobil İstinat Duvarına Çarptı, Ön Kısım Ağır Hasarlı
Kaza Detayları
Kaza, Ankara-Zonguldak D-750 kara yolu üzerinde, Mengen ilçesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyreden 81 EK 081 plakalı elektrikli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ağır hasar aldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
