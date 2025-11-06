Bolu'da Elektrikli Otomobil İstinat Duvarına Çarptı, Ön Kısım Ağır Hasarlı

Ankara-Zonguldak D-750 kara yolunda kontrolden çıkan 81 EK 081 plakalı elektrikli otomobil istinat duvarına çarparak ön kısmı ağır hasar aldı; sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:44
Kaza Detayları

Kaza, Ankara-Zonguldak D-750 kara yolu üzerinde, Mengen ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyreden 81 EK 081 plakalı elektrikli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ağır hasar aldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

