Sinop Boyabat'ta Apartman Yangını: 24 Daireli Bina Tahliye Edildi

Sinop Boyabat'ta apartman yangını

Olay ve müdahale

Sinop'un Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 24 daireli bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bildirim üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası risklere karşı binadaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Durum değerlendirmesi

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin kesin sonucun, yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceği bildirildi.

