Bolu’da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti

Bolu Aktaş Mahallesi'nde gece yarısı çıkan kavgaya mahalle bekçileri biber gazıyla müdahale etti; bir bekçinin gazdan etkilendiği görüldü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:29
Olayın ayrıntıları

Bolu Aktaş Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Olayı gören mahalle bekçileri araya girerek müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, tartışma bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda müdahaleyi sağlayan bekçilerin kullandığı biber gazı sayesinde taraflar birbirinden ayrıldı.

Müdahale sırasında bir bekçinin de gazdan etkilendiği görüldü. Kavgaya ilişkin görüntüler ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

