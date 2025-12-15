Bolu’da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti

Olayın ayrıntıları

Bolu Aktaş Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Olayı gören mahalle bekçileri araya girerek müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, tartışma bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda müdahaleyi sağlayan bekçilerin kullandığı biber gazı sayesinde taraflar birbirinden ayrıldı.

Müdahale sırasında bir bekçinin de gazdan etkilendiği görüldü. Kavgaya ilişkin görüntüler ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

