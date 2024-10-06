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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen kazada bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:06
Bolu'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Bolu'da Üzücü Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, Sümeyye Y. isimli 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ankara istikametinden Bolu'ya doğru seyahat eden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, Gerede yakınlarında aniden kontrolden çıkarak takla attı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Sümeyye Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ve H.Y.'nin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.

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