Bolu'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Bolu'da Üzücü Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, Sümeyye Y. isimli 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ankara istikametinden Bolu'ya doğru seyahat eden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, Gerede yakınlarında aniden kontrolden çıkarak takla attı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Sümeyye Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ve H.Y.'nin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.