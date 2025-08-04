Bolu'da Yangın Faciası: İki Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bolu'da Yangın: İki Kişi Kurtarıldı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında meydana gelen yangında iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

Yangına Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada, apartmanda mahsur kalan bir çocuk ve bir kadın oksijen maskesi takılarak güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı ve gerekli tedavi süreçlerine başlandı. Ekipler, yangın esnasında dairede kimsenin bulunmadığını belirledi, bu durum endişeleri bir nebze olsun azalttı.

Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.