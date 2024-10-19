Bolu Dağı'nda Kış Manzarası: Kar ve Sis Etkili

Bolu Dağı'nda Kış Koşulları

Bolu Dağı'nın Düzce bölümünde etkili olan sis, ziyaretçileri zor durumda bırakırken, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte kış manzaraları oluştu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 10 Santimetre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri oldu. 2,200 metre yükseklikte bulunan Köroğlu Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğal Güzellikler Beyaz Örtü ile Kaplandı

Ayrıca, Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimlerinde de kar yağışı, bölgeleri beyaz örtüyle süsledi.

D-100 Kara Yolunda Görüş Mesafesi Düşüyor

Diğer yandan, Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Havadan Görüntüleme

Bölgeyi kaplayan yoğun sis, havadan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.