Bolu Dağı Tüneli'nde Otobüs Tıra Çarptı, Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, tıra çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı.

İstanbul'dan İran'a seyahat eden Nader M. idaresindeki 90 AB 684 yabancı plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadükü üzerinde önünde seyreden B.K. yönetimindeki 06 ESH 179 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazadan etkilenen yolcuların ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam edeceği belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkışan otobüs sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkışan otobüs sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.